Demon Slayer: la quarta stagione si avvicina e non stiamo nella pelle!

L'account ufficiale X di Demon Slayer ha pubblicato una notizia che i fan della serie stavano aspettando da tempo: il 10 Dicembre verranno pubblicate nuove informazioni sulla quarta stagione della serie tratta dall'opera di Koyoharu Gotouge.

La nuova stagione adatterà l'arco narrativo dell'Addestramento degli Hashira, e gli spettatori non stanno più nella pelle per scoprire quale livello di potenza riusciranno a raggiungere Tanjiro e i suoi compagni dopo aver affrontato l'allenamento più duro della loro vita.

L'annuncio dell'arco dell'Addestramento degli Hashira era già arrivato dopo la conclusione della terza stagione di Demon Slayer nella quale è stato adattato l'arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana. Mediante la pubblicazione di un breve video teaser e una raccolta di immagini, lo studio Ufotable ha diffuso la notizia dell'esistenza (per quanto ovvia) di una quarta stagione. L'attesa è talmente tanta che Aniplex of America, la casa di distribuzione in U.S. di Aniplex, ha anche pubblicato un trailer sottotitolato in inglese per l'arco narrativo.

Ma le novità non sono finite qui. Oltre ai nuovi aggiornamenti sulla quarta stagione di Demon Slayer, verrà rilasciato anche un Reel Promozionale 2024 in tutto il mondo. I fan della serie dovranno aspettare fino alle 21:00 (orario giapponese) del 10 Dicembre per scoprire qualcosa in più sulle prossime avventure dei cacciatori di demoni.

E voi? Siete fan di Demon Slayer, avete già letto il manga relativo alla prossima stagione?