Demon Slayer: aiutate i cacciatori di demoni con i nuovi Tamagotchi

Il successo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha portato inevitabilmente ha una creazione di merchandising sterminata. I fan sono contenti di acquistare prodotti a tema che spaziano dalle famose statuette ed action figure a oggetti per fare cosplay di personaggi come capitato a Nezuko. I prodotti creati non si limitano però solo a questo genere.

Nelle ultime ore è stato confermato l'arrivo in Giappone dei nuovi Tamagotchi che saranno ispirati al franchise di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Nel Paese del Sol Levante, il giochino che arrivò anche in Italia è infatti molto famoso e continua a ricevere edizioni basate su altri universi. Il portale Comic Natalie ha rivelato l'arrivo dei Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Tamagotchi che saranno disponibili in tre versioni.

Come si può vedere nel tweet in calce, una sarà ispirata al tema a quadrati neri e verdi di Tanjiro, un'altra all'haori di Nezuko e l'ultima al corpo di cacciatori di demoni con i fiori di glicine viola su sfondo nero. Il gioco consisterà nell'allevare il proprio cacciatore di demoni che potrà trasformarsi in uno dei personaggi più o meno noti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Nell'allevamento saranno inclusi anche battaglie con i demoni e allenamenti di vario genere. Farete compagnia a Tanjiro e compagni mentre si adoperano per abbattere l'oscura minaccia demoniaca?

Anche una compagnia coreana si è ispirata a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ma il suo videogioco è tutt'altro che ufficiale.