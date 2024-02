Demon Slayer: Verso l'allenamento dei Pilastri nasconde una scena post-crediti?

Demon Slayer: Verso l'allenamento dei Pilastri ha fatto il suo debutto nei cinema giapponesi, con un enorme traguardo raggiunto ai box office. Si tratta di un film che riassume gli eventi della terza stagione dell'anime e anticipa quelli della quarta, in arrivo ad aprile, ma è comunque riuscito a destare la curiosità del pubblico.

Presto o tardi, il lungometraggio potrebbe arrivare anche nelle sale cinematografiche italiane o in streaming su Crunchyroll, motivo per cui la community si domanda se c'è una scena post-crediti al termine di Demon Slayer: Verso l'allenamento dei Pilastri oppure se è possibile lasciare il cinema una volta che arrivano i titoli di coda.

La risposta è che non ci sono scene post-crediti per Demon Slayer: Verso l'allenamento dei Pilastri ed è possibile lasciare tranquillamente la sala al termine del lungometraggio. È comune in produzioni di questo genere inserire una piccola scena dopo i crediti che anticipa gli eventi successivi della storia ma, in questo caso, non c'è nulla dopo i titoli di coda.

Il motivo per cui non è stata aggiunta una scena post-crediti al film è legata al fatto che Demon Slayer: Verso l'allenamento dei Pilastri non è un film a sé stante, piuttosto una raccolta di episodi, ricapitolazione degli eventi precedenti alla quarta stagione dell'anime e un'anticipazione di quest'ultima. Per questo motivo, non c'è bisogno di aggiungere ulteriori sequenze.

Per quanto riguarda la quarta stagione di Demon Slayer, è stato svelato che ci saranno alcune scene inedite rispetto al manga, alimentando l'attesa tra i fan.