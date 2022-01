Demon Slayer: quale sarebbe l'allineamento di Tanjiro in Dungeons & Dragons?

Il sistema di allineamento proposto da Dungeons and Dragons permette di analizzare qualsiasi personaggio in base ai propri tratti caratteriali e ai suoi modi di agire, facendolo rientrare in un range predeterminato in base al sistema di gioco considerato. Partendo da questa premessa, cerchiamo di analizzare Tanjiro Kamado di Demon Slayer.

L'evoluzione di Tanjiro lo ha portato ad entrare all'interno del corpo degli ammazzademoni, ponendolo progressivamente di fronte a sfide sempre più complesse e quasi insostenibili. Tuttavia il giovane Kamado incarna perfettamente il tipico eroe shonen, basando il suo percorso su un miglioramento continuo, generato anche da una spinta personale nel voler difendere gli altri ad ogni costo.

Tra le nove combinazioni possibili in Dungeons & Dragons, Tanjiro rientra sicuramente nella definizione di Legale Buono. Rispettoso delle leggi imposte dalla società, e desideroso di ordine e rispetto all'interno di questa, il protagonista dell'opera di Koyoharu Gotoge è anche una persona buona e altruista di fondo, sin dalle prime sequenze in cui gli spettatori lo conoscono.

Nel GDR cartaceo di Wizards of the Coast la classificazione Legale Buono è spesso legata ai paladini, alle guardie reali e ai vigilanti che di tanto in tanto i giocatori incontrano nei villaggi e nelle piccole città. Per questo ii legali buoni collaborano spesso con le autorità se non ne fanno parte, e agiscono seguendo anche un proprio codice d'onore ed etico. Questo atteggiamento però non va confuso con il seguire le regole per non finire nei guai, ma perché credono fermamente nel sistema di leggi imposto per mantenere l'ordine.

Come specifica il termine stesso, i legali sono contrapposti ai caotici, e quindi credono che chiunque mini l'ordine a favore del caos vada immediatamente punito. Se per gran parte del tempo Tanjiro rientra nel range legale buono, spesso le sue azioni istintive lo portano a tendere verso un atteggiamento più neutrale buono, facendo affidamento più sulla propria morale che sul seguire un credo o una serie di regole, per quanto si sia dimostrato sempre ben disposto a seguire gli ordini e i consigli di combattenti migliori e più preparati, come Ubayashiki Kaguya, e i due Hashira Rengoku e Uzui.

Cosa ne pensate di questa analisi di Tanjiro? Siete d'accordo con quanto detto? Fatecelo sapere nella sezione riservata ai commenti. Ricordiamo infine che su Crunchyroll è disponibile l'episodio 2x16 di Demon Slayer, e vi lasciamo all'analisi dell'allineamento in D&D di Naruto.