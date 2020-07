Demon Slayer: Ambra Pazzani rende sexy Nezuko Kamado con un cosplay

Demon Slayer è al centro dell'attenzione di tutto il mondo per l'anime perfettamente realizzato da Ufotable. Grazie al lavoro degli animatori, tutto il franchise ne ha beneficiato in maniera estrema, dalle light novel ai volumi del manga, dal merchandising a ogni genere di altro prodotto disponibile sul mercato.

Ovviamente tutto ciò non sarebbe stato possibile senza una fanbase appassionata e disposta ad acquistare i prodotti a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Tra quelli che sicuramente sono gettonati ci sono i prodotti relativi ai cosplay, tra parrucche, vestiti e accessori di altra natura che possano permettere a tutti di realizzare i propri travestimenti sui personaggi della serie. Per questo negli ultimi tempi si stanno intensificando i cosplay su Nezuko e sugli altri personaggi di Demon Slayer.

Oggi vi proponiamo il cosplay di Ambra Pazzani, modella e cosplayer italiana. Tramite la sua pagina Instagram, Ambra ha pubblicato la foto con il cosplay di Nezuko che potete vedere in basso. Rispecchiando il suo atteggiamento e i suoi vestiti dopo la trasformazione in demone, Nezuko è calma e tranquilla ma naturalmente la cosplayer ha aggiunto un tocco di sensualità.

Qualche altro fan ha sfruttato invece il personaggio in modo più bislacco, come chi ha presentato una fusione tra Nezuko e Broly.