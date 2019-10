Demon Slayer: ammiriamo 5 incredibili e affascinanti cosplay di Nezuko!

I personaggi di Demon Slayer sono riusciti, grazie alla loro caratterizzazione, a ritagliarsi una fetta importante della popolarità del franchise all'interno degli appassionati. Merito soprattutto di questo fenomeno in estensione, ovviamente, è della bellissima Nezuko, eroina e mascotte principale dell'opera.

La popolarità della sorella di Tanjiro è al suo apice, con l'affascinante demone che ha conquistato la top 5 dei migliori personaggi femminili della rivista Newtype, magazine molto in voga in Giappone. La sua fama è tale che l'attrice di Nezuko dello spettacolo teatrale ha fatto impazzire i fan per la fedeltà al personaggio.

Nell'ultimo periodo, infatti, i beniamini ideati da Koyoharu Gotouge sono entrati a far parte di un fenomeno di massa, come dimostra la figura di Inosuke che è diventato il simbolo della protesta in Cile. La popolarità, inoltre, ha permesso agli appassionati di sfornare incredibili cosplay dei personaggi dell'opera, continuando a incrementare il successo di Demon Slayer anche oltreoceano. Per questo motivo, ne abbiamo approfittato per riportarvi in calce alla notizia cinque affascinanti interpretazioni personali della piccola Nezuko, tutte in una chiave molto differente.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi incredibili cosplay, quale vi piace di più? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto, ma non prima di aver letto il nostro speciale di approfondimento su Demon Slayer e quel simbolo scomodo.