Demon Slayer, ammiriamo una bellissima illustrazione di Nezuko

Demon Slayer continua la sua cavalcata al successo, grazie a un'opera dinamica, divertente e a dei momenti estremamente epici. Le avventure di Tanjiro sono costellate di ostacoli nel raggiungimento di una cura per la povera Nezuko, la sorella divenuta un demone a seguito di una sanguinaria e misteriosa tragedia.

Nonostante Demon Slayer sia già nel suo arco conclusivo, pare in ogni caso che l'opera continuerà almeno fino al 2021 con una saga che si prospetta essere la più longeva. Il suo successo su VVVVID e, di conseguenza, in Italia, le ha permesso di raggiungere sul portale streaming oltre due milioni di visualizzazioni, con ancora diverse puntate da trasmettere nelle prossime settimane. Se la sua ondata dovesse continuare, magari con vendite equilibrate in Giappone dell'home video, non è da escludere un rinnovo per una seconda stagione, seppur queste siano solo speculazioni, anche in virtù delle accuse contro lo studio UFOTABLE.

In ogni caso, la grande passione che sta riunendo la community del titolo è seguita anche dalla meravigliosa affezione che i fan stanno provando verso l'eroina dell'anime, la sfortunata Nezuko. Il demone, infatti, è stata più volte soggetto di illustrazioni da parte degli appassionati, come dimostra l'ultima fatica di dpqb, artista su Twitter. Il disegno di quest'ultimo, che potete ammirare in calce a questa notizia, è stato molto apprezzato sui social per il tratto utilizzato, permettendo all'immagine di diventare virale in rete con le sue oltre 15 mila reazioni positive.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa bellissima illustrazione di Nezuko, vi piace? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!