Demon Slayer, ammiriamo un crossover con la Principessa Mononoke in una bellissima fan art

Demon Slayer non riesce a far smettere di parlare di sé, grazie a un titolo che non si nasconde in becera crudeltà. Da qui, infatti, l'adattamento animato dell'opera di Koyoharu Gotoge ha ancora molta strada da fare, ma le aspettative sono già oltre le stelle.

Ma se da una parte la serie televisiva ha ancora tutte le carte da scoprire, dall'altra il manga si avvicina inesorabilmente alla sua conclusione, ormai a spada tratta verso l'ultimo arco narrativo. In ogni caso, il successo che l'adattamento sta riscuotendo ha concesso al gioiellino di casa Weekly Shonen Jump di guadagnarsi oltre le 2 milioni di visualizzazioni in Italia su VVVVID, certificando la grande community che anche nel nostro Paese si sta creando dietro l'iconico Demon Slayer.

La fama, ovviamente, non poteva che tradursi con l'esplosione diretta e conseguente della creatività degli stessi fan, che non hanno perso tempo scatenare in rete le proprie ultime creazioni. Una di queste, firmata zensa_16, rappresenta un meraviglioso crossover con uno dei lungometraggi più amati dello studio Ghibli, ovvero la Principessa Mononoke.

L'illustrazione, che potete ammirare in calce a questa notizia, ha stupito soprattutto per l'adozione dei filtri stilistici dell'omonima azienda di Miyazaki sul protagonista di Demon Slayer, Tanjiro. L'immagine ha concesso al post di diventare virale, grazie alle oltre 8 mila manifestazioni di apprezzamento da parte della community, che ha valorizzato con potente interesse il grande lavoro e la realizzazione grafica colma di dettagli.

E voi, invece, cosa ne pensate del crossover tra la celebre Principessa Mononoke e il cacciatore di demoni Tanjiro, vi piace? Lasciateci la vostra impressione con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.