Demon Slayer: l'anime sotto accusa, 'troppe scene con spargimenti di sangue'

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è tornata al centro di diverse polemiche in seguito alla trasmissione in Giappone su Fuji TV, dei due speciali televisivi volti a riassumere la trama della prima stagione dell’anime, accusati di contenere scene di eccessiva e brutale violenza, considerate inadeguate per il prime time.

Naturalmente gli appassionati dell'opera di Koyoharu Gotoge hanno apprezzato un recap di questo tipo, rivivendo le avventure di Tanjiro, Nezuko e dei loro compagni, ma nei giorni seguenti la mandata in onda degli speciali il Broadcasting Ethics and Program Improvement Organization del Giappone ha ricevuto una grande quantità di lamentele.

La maggior parte dei messaggi erano riferiti alla brutalità di alcune sequenze mostrate in una fascia oraria, quella della prima serata, quindi spesso seguita dalle famiglie riunite davanti alla tv, bambini e adolescenti compresi. "Ci sono troppe scene con spargimenti di sangue" e "Sono rimasto disgustato nel vedere persone venire mangiate, braccia strappate, e altri indicibili atti di violenza" sono solo due dei messaggi inviati a cui il Comitato Giovanile del BPO ha risposto prendendo in considerazione due aspetti, basandosi sulle loro ricerche di mercato.

"La popolarità dell'anime e del film indicano che il contenuto sia stato considerato accettabile. Inoltre, il concetto di discrezione volontaria dello spettatore mentre si guarda un prodotto è ampiamente compreso e accettato." una risposta decisa che sottolinea il modus operandi del BPO, ovvero promuovere degli standard etici più alti assicurando allo stesso tempo libertà di parola ed espressione, quindi tutelando il lavoro e la visione di artisti e autori come sono gli animatori dello studio Ufotable e di Koyoharu Gotoge.

Quali sono le vostre opinioni sull'argomento? Scrivetecelo nei commenti. Per concludere ricordiamo che il Primo Ministro Giapponese ha promesso un aumento dei salari per l'industria anime, e vi lasciamo ad uno speciale dedicato alle serie anime con le migliori animazioni.