Demon Slayer è l'anime dell'anno secondo la rivista Newtype!

La febbre da Demon Slayer è ancora lontana dal terminare, complice lo straordinario successo del manga che sta minando sua maestà ONE PIECE. La famosa rivista Newtype, inoltre, ha recentemente decretato l'ennesimo incredibile traguardo raggiunto dal franchise grazie all'adattamento animato.

Mentre l'anime si prepara ad approdare in Italia con l'inedito doppiaggio, annunciato al Lucca Comics & Games 2019, un nuovo record si aggiunge alla collezione di traguardi riscossi nell'ultimo periodo. La famosa rivista nipponica di Newtype, magazine essenziale per ogni appassionato di animazione del Sol Levante, ha finalmente rivelato il vincitore dell'AOTY 2019.

L'Anime of the Year 2019, ovvero il miglior anime decretato dai fan per l'anno corrente, è stato vinto da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il gioiellino di Koyoharu Gotouge e animato presso lo studio Ufotable. Solo l'ottavo posto, invece, riscuote la terza stagione de L'Attacco dei Giganti, superato da A Certain Magical Index III.

La rivista, inoltre, ne ha approfittato per annunciare i personaggi preferiti dai fan per quest'anno, decretando la vittoria di Kirito di Sword Art Online e, per la controparte femminile, di Saber della Fate/Series. Un risultato che ha scatenato qualche critica per le restanti posizioni della classifica ad eccezione di Demon Slayer, ritenuto dalla srangrande maggioranza meritevole della medaglia d'oro.

