Demon Slayer: l'anime arriva su Netflix? Un indizio sembra confermarlo

Nell'ultimo periodo il celebre portale dedito allo streaming on-demand, Netflix, ha incrementato le sue attenzioni verso il mercato anime, settore che ha fatto molto parlare di sé dopo che Demon Slayer ha iniziato a macinare una serie incredibile di traguardi. Il colosso americano sembra dunque non essersi lasciato sfuggire questa opportunità.

Dopo essere approdato su Amazon Prime Video qualche mese fa, anche Netflix sembra essersi convinta ad acquistare i diritti del fenomeno del momento. Nelle scorse ore, infatti, è trapelata una pagina all'interno del portale streaming, la stessa accessibile tramite il link alla fonte, che sembra preannunciare il debutto ormai prossimo di Demon Slayer. Secondo alcuni rumor l'anime dovrebbe debuttare su Netfiix già dal prossimo 22 gennaio, tuttavia non ci sono ancora conferme a riguardo.

In calce alla notizia potete dare un'occhiata alla pagina apparsa sul portale che, oltre a una campanellina per le notifiche, svela anche la sinossi dell'anime in italiano che qui segue:

"Dopo che un demone stermina la sua famiglia e lancia una maledizione contro la sorella, Tanjiro intraprende un rischioso viaggio per trovare una cura e la vendetta."

E voi, invece, coglierete quest'occasione per recuperare o riguardare la serie su Netflix? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto. Ma a proposito dell'anime, sapevate che per un Professore dell'Università di Tokyo il successo di Demon Slayer è merito del suo messaggio?