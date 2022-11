Demon Slayer: l'anime conquista anche Winston Duke, star di Black Panther

Nel biennio 2020-2021 la serie di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stata protagonista di un immenso successo a livello mondiale. Il fenomeno generato dall’opera di Koyoharu Gotoge è cresciuto ulteriormente grazie alla serie anime e al film prodotti da Ufotable, e continua a conquistare celebrità appartenenti ad altri settori dell’intrattenimento.

Tale accoglienza ha finito per catturare l’attenzione anche di diversi artisti, come Megan Thee Stallion che ha reso omaggio all’anime sul social, e della wrestler Zelina Vega vestita con i colori del Pilastro delle Fiamme Rengoku. Stavolta però a mostrare una grande passione nei confronti dell’avventura di Tanjiro e compagni è stato l’attore Winston Duke. Conosciuto principalmente per aver interpretato l’antieroe M’Baku nelle due pellicole dedicate a Black Panther, e in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Duke è molto seguito sui social, dove spesso risponde ad alcune domande dei fan.

Come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, alla domanda riguardo l’anime shonen preferito, Duke ha risposto proprio citando Demon Slayer dello studio Ufotable, seguito subito dopo da My Hero Academia di Bones. Per finire ricordiamo che i cacciatori e demoni si sono riuniti in un’illustrazione per Halloween, e vi lasciamo alle aspettative sulla terza stagione dell’anime in arrivo nell’autunno 2023.