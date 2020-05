Demon Slayer: anime e manga a confronto negli ultimi spettacolari poster

Mentre Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta per finire, continuano le promozioni e distribuzioni di materiale in omaggio con la rivista Weekly Shonen Jump. D'altronde, il manga di Koyoharu Gotouge è stato uno dei successi più straripanti degli ultimi 25 anni, arrivando allo stesso livello di Slam Dunk e Dragon Ball.

Con il numero 23, Weekly Shonen Jump ha voluto omaggiare Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con una pagina a colori d'apertura ma anche dei poster speciali. Le doppie pagine che potete vedere nel tweet in calce raffigurano i quattro protagonisti principali (Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke) in versione manga da una parte e versione anime dall'altra.

La versione manga si riallaccia ad avvenimenti più recenti, con Tanjiro in grado di utilizzare il Respiro del Sole, e ovviamente mantiene tutto lo stile personale della mangaka Koyoharu Gotouge. Dall'altro lato invece abbiamo una prospettiva ribaltata, con Tanjiro a destra mentre utilizza il Respiro dell'Acqua e al suo fianco ci sono gli altri tre protagonisti disegnati con lo stile di Ufotable.

Quale dei due poster di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba vi piace di più, la versione manga o quella anime? L'opera proseguirà per un solo altro capitolo, il quale sarà pubblicato domenica 17 maggio su MangaPlus, mentre l'anime continuerà con Demon Slayer Movie: Infinity Train a fine anno.