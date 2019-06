Demon Slayer, l'anime protagonista della cover di Newtype!

Lo ripeteremo fino alla nausea, ma continuare a parlare di quel meraviglioso gioiello che è Demon Slayer non possiamo farne più a meno, specialmente dopo che l'adattamento televisivo dello studio UFOTABLE ha garantito al titolo la qualità artistica che il suo adattamento animato si merita.

Non ci stupisce, quindi, la scelta della rivista Newtype di servirsi dell'anime rivelazione della stagione come copertina per il nuovo numero del magazine. L'immagine, che potete ammirare in fondo alla notizia, sintetizza il nuovo percorso promozionale che sta ricevendo la serie televisiva tratta dal manga di Koyoharu Gotouge, presente nella stessa rivista su cui è settimanalmente pubblicato ONE PIECE, ovvero Weekly Shonen Jump. Se già di per sé questo non bastasse, così come il meraviglioso cosplay di Nezuko realizzato da monpink11, allora lasciate che vi spieghiamo in poche parole di cosa tratta la rivista Newtype.

Sin dal 1985, anno in cui uscì per la prima volta, il magazine nipponico dedicato alle realtà fumettistiche e animate del Sol Levante dimostrò di essere un cavallo di battaglia per sponsorizzare su carta un progetto. Con le sue alte vendite mensili è una delle riviste che possiede il maggior numero di dettagli sulle produzioni correnti e in arrivo, nonché interviste e speciali di approfondimento per gli anime più e/o meno in voga del momento. Ma soprattutto, è il miglior indirizzo per gli appassionati per tenere seguito dell'andamento auditel e delle vendite del proprio anime preferito, conoscendo il successo o il fallimento di una serie televisiva al limite dei dati disponibili e divulgabili. Non solo, ma come fa il sito AniChart, condivide le trame degli anime stagionali, fornendo anche i canali e gli orari di trasmissione delle puntate al fine di non perdere nemmeno un episodio, qualora si perdesse lo spot televisivo o sfuggisse la data all'ultimo minuto.

Un vero toccasana, dunque, per gli appassionati di animazione che vivono la cultura nipponica come un fenomeno di massa, dove è di fondamentale importanza restare al passo con i tempi. Demon Slayer, a conti fatti, riesce a farsi valere come una delle serie più interessanti nello stesso Giappone. Non possiamo che concludere la notizia, a questo punto, rimandandovi alle anticipazioni del 10° episodio dell'anime in onda questo sabato sempre su VVVVVID.