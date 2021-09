Demon Slayer torna in tv in Giappone: ascolti record anche per le repliche

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è recentemente tornato in onda in Giappone, dove ogni settimana vengono trasmesse le repliche della prima stagione impreziosite con alcune scene extra. La rerun, organizzata in vista dell'imminente lancio della seconda stagione, sta registrando ascolti straordinari, con uno share medio dell'11,3%.

Demon Slayer è tornato in onda l'11 settembre 2021, quando è stato trasmesso in prima serata il film Demon Slayer: Un legame tra fratelli, un recap dei primi cinque episodi inedito in occidente. Nel momento di inizio della trasmissione, lo share dell'emittente tv è cresciuto del 2%, raggiungendo il picco serale di 11,3%. Nello stesso istante, gli ascolti di tutte le altre emittenti giapponesi sono calati, in particolare per il target 13-39 anni.

Le repliche di Demon Slayer proseguiranno fino al 25 settembre, giorno in cui verrà trasmesso in prima visione il film dei record Demon Slayer: Mugen Train. Ci sono buone probabilità che dopo la conclusione del film venga svelata la data di uscita della seconda stagione dell'anime, che per il momento sappiamo essere prevista per l'autunno del 2021.

E voi cosa ne dite? Vi aspettavate un risultato simile? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi lasciamo all'ultimo trailer di Demon Slayer Stagione 2.