Demon Slayer: annunciata la prima mostra ufficiale dedicata al manga di Gotoge

L’incredibile successo ottenuto dalle avventure di Tanjiro e dei suoi compagni ammazzademoni nella serie Demon Slayer, sia per quanto riguarda le vendite del manga, sia per l’incredibile accoglienza riservata alla trasposizione animata e alla pellicola Infinity Train, ha portato all’organizzazione di una particolare mostra.

Un’iniziativa che riscontrerà probabilmente un grande successo, che inizialmente si terrà nel Tokyo’s Mori Arts Center Gallery, precisamente dal 26 ottobre al 12 dicembre. Successivamente la mostra verrà ospitata ad Osaka nell’estate del 2022.

Verranno esposti molti disegni originali della mangaka Koyoharu Gotoge, tra cui probabilmente si troveranno anche bozze e artwork inediti, e sarà possibile acquistare dei gadget esclusivi inerenti all’evento. Non vi sono ancora molti dettagli a riguardo, ma probabilmente le nuove informazioni verranno rese pubbliche attraverso le pagine Twitter ufficiali dell’editrice Shueisha e delle gallerie che ospiteranno la mostra, almeno stando a quanto riportato sul sito Comic Natalie.

In fondo alla pagina potete trovare la locandina della mostra, presentata da Tanjiro e Nezuko. Ricordiamo inoltre che il 4 febbraio verrà pubblicato il primo artbook ufficiale della serie, dal titolo Inkuseiso. Per chiunque fosse interessato a recuperare l'anime di Demon Slayer, è disponibile su Netflix con il doppiaggio in italiano, e vi lasciamo ad un bel cosplay di Nezuko.