Demon Slayer, annunciata una nuova light novel: adatterà l'arco del quartiere a luci rosse

Weekly Shonen Jump #32 conferma che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il manga dei record scritto e illustrato dall'autrice Koyoharu Gotouge, riceverà una nuova light novel il 16 luglio 2021. Il nuovo romanzo leggero si intitolerà Kimetesu no Yaiba Novelize: Yūkaku Sennyū Daisakusen-hen, e sarà una trasposizione della saga del quartiere a luci rosse.

Nel corso degli ultimi due anni Demon Slayer ha ricevuto quattro light novel, un adattamento e tre spin-off. I primi due spin-off, Il Fiore della Felicità e La Farfalla con un'Ala Sola, sono stati pubblicati a febbraio e ottobre 2019, e portati in Italia da Edizioni Star Comics nel corso del 2021, mentre l'ultimo, I Segni rivelatori del Vento, è arrivato in Giappone a luglio 2020 e al momento è inedito in Italia.

Il quarto romanzo leggero è, come detto in precedenza, un adattamento, e nello specifico l'adattamento dell'arco narrativo del treno dell'infinito. Allo stesso modo, il nuovo romanzo in uscita il 16 luglio sarà un adattamento di un arco narrativo che vedremo presto nella serie anime, ovvero quello del quartiere a luci rosse (o "quartiere dei divertimenti", a discrezione dei traduttori). Il romanzo adatterà gli eventi raccontati nei Volumi dall'8 all'11 del manga di Gotouge, e a differenza delle opere precedenti non sarà curato da Aya Yajima.

Si tratta di un pezzo da collezione molto interessante, nato sicuramente anche a causa dell'incredibile successo dei tre romanzi precedenti, capaci di conquistare la parte alta della classifica di vendite Oricon dell'ultimo anno. Vedremo se Star Comics porterà anche questa light novel in Italia negli anni a venire.