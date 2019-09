Demon Slayer, annunciata la seconda stagione dell'anime! - Aggiornata

Dopo aver stupito il pubblico con un adattamento animato fenomenale, Demon Slayer è riuscito a ergersi come uno degli shonen più promettenti attualmente in circolazione, grazie a una storia dinamica e divertente e a dei personaggi estremamente carismatici. Ebbene sì, potremmo ammirare ancora una volta le avventure di Tanjiro e Nezuko!

Nonostante la seconda stagione dell'anime fosse già nell'aria, la conferma tardava ancora ad arrivare. Direttamente dal profilo di Perc, leaker del settore, veniamo a conoscenza che la serie televisiva è stata rinnovata per una seconda parte. Nell'immagine in calce all'articolo è possibile vedere la locandina promozionale per l'annuncio, purtroppo priva attualmente di una data di uscita.

Siamo certi, in ogni caso, che lo studio ufotable abbia recepito che l'opera ha tutte le carte vincenti per essere un titolo promettente ed estremamente prolifero. Tuttavia, non abbiamo ancora informazioni circa lo stato dei lavori del sequel, probabilmente ancora a una fase embrionale considerando la mancanza di una finestra, che sia una stagione o semplicemente l'anno di rilascio. Resta comunque una speculazione, e ci auguriamo di venire smentiti a breve con un primo teaser a breve, magari subito dopo la fine dell'ultimo episodio della prima stagione.



AGGIORNATA: Purtroppo la notizia è stata rimossa e smentita, ma ci teniamo a ribadire che manca solo l'ufficialità, in quanto praticamente tutto il settore è al corrente del sequel. Ci scusiamo per il breve infarto, ma tenete comunque le antenne pronte.

Nell'attesa di terminare la prima stagione dell'anime, dunque, recuperiamo insieme il funzionamento della concentrazione assoluta, per apprezzare meglio le tecniche della respirazione. E voi, invece, siete contenti di questo incredibile annuncio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!