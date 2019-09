Demon Slayer: annunciato il film animato della serie

Mentre sul web si parlava di un'eventuale seconda stagione di Demon Slayer, lo studio di animazione Ufotable ha appena annunciato di essere al lavoro su un film di animazione che fungerà da sequel della serie. Inoltre troviamo un breve teaser dell'opera.

Il titolo sarà: "Kimetsu no Yaiba: The Infinity Train Arc" e sarà la trasposizione de "The Demon Train Arc" e come abbiamo già detto sarà un sequel diretto della prima stagione, attualmente in onda in Italia su VVVVID.

Il corto trailer presente sulle pagine ufficiali della serie e che trovate in calce alla notizia, si apre con un mondo completamente infuocato, in cui è presente il Pilastro della Fiamma Kyojuro Rengoku. . Possiamo immaginare quindi che sarà lui uno dei protagonisti principali del film, insieme ai soliti Tanjiro e Nezuko, personaggi che sono riusciti a convincere il pubblico grazie alla loro caratterizzazione azzeccata. Non è ancora stata annunciata la data di uscita del film, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane potremo conoscere qualche informazione in più su questo atteso progetto

I fan hanno preso la notizia con grande entusiasmo, visto i recenti rumor riguardo la seconda stagione di Demon Slayer, non ancora confermata ufficialmente. Ora quindi conosciamo il motivo per questo ritardo, mentre si è quasi conclusa la prima parte dell'opera animata da Ufotable.