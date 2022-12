Demon Slayer: annunciato il nuovo film in arrivo nel 2023, sarà distribuito da Crunchyroll

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato un fenomeno travolgente nel vasto panorama dell’animazione giapponese, e dopo l’esplosiva seconda stagione , rivelatasi nuovamente un successo, ecco che Ufotable sorprende i fan dell’opera con un nuovo film in arrivo nel febbraio 2023: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba verso il villaggio dei forgiatori di katana.

La nuova pellicola porterà al cinema gli episodi 10 e 11 della saga ambientata nel quartiere a luci rosse, visti nella seconda stagione, dove i protagonisti si sono trovati ad affrontare grandi minacce al fianco dell’Hashira del Suono Tengen Uzui, e anche il primo episodio del prossimo arco narrativo, che dona appunto il titolo alla pellicola. Sarà un’ottima occasione quindi per lanciare l’attesa terza stagione dell’anime, e di rivedere, per la prima volta in 4K e con musiche remixate, due delle puntate più spettacolari della scorsa stagione.

Il film debutterà nelle sale giapponesi il 3 febbraio 2023, e non è ancora chiaro quando arriverà in Europa e in Italia, ma è stata confermata la distribuzione in più di 80 paesi. A distribuirlo sarà Crunchyroll, piattaforma ormai fondamentale nell’industria. Il film sarà diretto da Haruo Sotozaki, regista della serie e del primo film di Demon Slayer. Fateci sapere cosa ne pensate di questa sorprendente novità e si aspettate lo stesso, impressionante, successo ricevuto dal primo lungometraggio della serie.

Intanto vi lasciamo al video promozionale diffuso da Crunchyroll per annunciare il progetto presente in cima alla notizia.