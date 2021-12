Demon Slayer, annunciato un nuovo spettacolo teatrale in Giappone

La fama di Demon Slayer continua ad aumentare nonostante la conclusione del manga. Con la seconda stagione dell'anime che prosegue spedita grazie alle splendide animazioni dello studio Ufotable, la serie sta riscuotendo grande successo anche in Italia, dove va in onda su Crunchyroll.

Attualmente l'anime ha finito di adattare l'arco narrativo del Treno Mugen, ed è entrato in quello del Quartiere a Luci Rosse. La storia di Tanjiro e compagni sta conquistando proprio tutti, tanto che l'autrice di Demon Slayer è entrata nel TIME 100 Next.

Sull'onda dell'entusiasmo, è stata confermata la nuova opera teatrale di Demon Slayer. In Giappone, gli adattamenti teatrali di manga hanno in genere molto successo. Moltissime opere sono state portate sul palco negli ultimi anni: Naruto, My Hero Academia, Beastars e lo stesso Demon Slayer (con ben 2 spettacoli differenti) sono andati in scena nel Paese del Sol Levante. Per chiunque se lo fosse perso, ecco il ritorno di Tanjiro e degli ammazzademoni.

Il successo del manga di Koyoharu Gotouge non si ferma però alle opere teatrali. Infatti, Demon Slayer ha collaborato con una catena di ristoranti recentemente, dando vita a un'interessante partnership con tanto di piatti ispirati ai protagonisti dell'opera. Per un pasto... da vero cacciatore di demoni!