Demon Slayer: l'annuncio della seconda stagione fa esplodere i social

Come potete vedere dai diversi post riportati in fondo alla pagina, molti fan hanno infatti condiviso su Twitter reazioni particolarmente esilaranti ed elettrizzate , riportando anche le brevi sequenze mostrate nel trailer, e sottolineando la loro immensa passione per la storia sapientemente raccontata dalla mangaka Koyoharu Gotoge. Stando a quanto comunicato, la seconda stagione uscirà nel corso del 2021 , per quanto non sia stata specificata una stagione precisa, e vista la presenza di Tengen, tratterà sicuramente l'arco narrativo del Quartiere a Luci Rosse.

Il video in questione, e la spettacolare key visual con protagonista Tengen , il Pilastro del Tuono, hanno letteralmente sconvolto l'intera community, che non ha esitato a manifestare un incredibile entusiasmo sui social, facendo rapidamente diventare trend l'hashtag della serie negli Stati Uniti e in Europa, subito dopo l'annuncio ufficiale avvenuto durante l'evento speciale organizzato in Giappone e trasmesso in live.

DEMON SLAYER SEASON 2 JUST GOT ANNOUNCED AND WE GOT A TRAILER CAN YALL HEAR ME SCREAMING WIKWKDJFHDHDHDBBX WE'RE GETTING DOUMA CRUMBS !!! DAKI AND GYUTARO TOO !!! AND THE SWORDSMITH VILLAGE ARC NOBODY FKIN TALK TO ME YOOOO KSBDHDHS pic.twitter.com/SIBf1khhqz — anja (@rashouxmons) February 14, 2021

Fuck valentine's day all i needed was the demon slayer season 2 announcement pic.twitter.com/pJzRvnBUFd — hat (@hatanime) February 14, 2021

Demon Slayer season 2 trending? Say less pic.twitter.com/UUgwUzyCTI — john (@persxona) February 14, 2021

Demon Slayer season 2 officially official omg ZENITSU NATION RISE pic.twitter.com/vMnd5dMkqQ — k• (@mutantbIood) February 14, 2021

Me when I got the news that Demon Slayer season 2 airs this year: pic.twitter.com/gt9yqUbo7X — Nezka (@GhostOfEldia) February 14, 2021

Me: okay I see Demon Slayer Season 2 trending I swear to god if it's a bunch of nerds begging for a new season

>SEES THE NEW TRAILER

>

> — 💞 Zelda (@noxlongerxhuman) February 14, 2021