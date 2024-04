Demon Slayer: l'arco del Castello dell'Infinito comincia in anteprima in una fan-animation

Dopo un'attesa smorzata dal ritorno nei cinema con Demon Slayer Verso l'Allenamento dei Pilastri, Tanjiro e Nezuko sono pronti al ritorno. È questione di poco affinché non venga adattato l'arco narrativo più breve del manga scritto da Koyoharu Gotoge. Questo fanmade ci proietta però ancora più avanti.

L'uscita della Stagione 4 di Demon Slayer su Crunchyroll è imminente. Torneremo al fianco dei cacciatori di demoni, questa volta per vivere l'Hashira Training Arc. Si tratta di una saga corta – a proposito, sapete quanti episodi avrà Demon Slayer 4? -, ma importante per la trama. Al termine di questo arco narrativo, infatti, la guerra tra cacciatori e demoni prenderà una svolta decisiva.

Demon Slayer 4 è l'anime più atteso della primavera 2024 e non vediamo l'ora di ammirare le bellissime animazioni preparate da Ufotable per questa parte della storia. Comunque, una fetta di pubblico già non vede l'ora di scoprire quello che succederà successivamente. Al termine di questa saga, infatti, comincerà l'arco finale della storia.

Come possiamo vedere dal meraviglioso video animato realizzato da un fan, nella saga dell'Infinity Castle i Pilastri rovesceranno la situazione lanciandosi all'attacco del Castello dell'Infinito di Muzan Kibutsuji. Si tratta dello scontro pazzesco e risolutivo tra Lune Crescenti e Pilastri, che porterà Demon Slayer all'epilogo.

