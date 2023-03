Demon Slayer: l'arco del quartiere a luci rosse domina ai Crunchyroll Anime Awards 2023

La seconda stagione di Demon Slayer, divisa in due archi narrativi, il primo che ripropone quanto visto nella pellicola Il Treno Mugen, e il secondo incentrato sugli eventi ambientati nel quartiere a luci rosse, ha riscosso grande successo tra i fan e dalla critica, ricevendo, in particolare per la seconda saga, due importanti riconoscimenti.

Il 4 marzo 2023 si è tenuta la settima edizione dei Crunchyroll Anime Awards, evento sempre più rilevante nella scena odierna del medium considerata la rilevanza raggiunta dalla piattaforma, ora parte di Sony Pictures Entertainment, che offre attualmente il più vasto catalogo di serie e film anime. L’opera di Koyoharu Gotoge, o più precisamente l’incredibile trasposizione animata di Ufotable, è stata grande protagonista della cerimonia, ricevendo ben due premi.

Come specificato nel post presente in fondo alla pagina, condiviso da @AniNewsAndFacts, infatti l’arco ambientato nel quartiere a luci rosse, dove Tanjiro e compagni si sono alleati col Pilastro del Suono, Tengen Uzui, per contrastare la minaccia rappresentata da Daki e Gyutaro, Sesta Luna Crescente al servizio di Muzan Kibutsuji, è stato eletto come miglior anime d’azione e ha vinto il prestigioso premio per la miglior animazione.

Cosa ne pensate di questi risultati? Siete d’accordo? Ditecelo nei commenti. Per concludere, ricordiamo che Demon Slayer 2 è stato l’anime più visto nel corso del 2022, e vi lasciamo alla nostra recensione della seconda stagione di Demon Slayer 2.