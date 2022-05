Demon Slayer: l'arco del quartiere a luci rosse riassunto nelle illustrazioni ufficiali

La seconda stagione di Demon Slayer è riuscita ad accrescere il successo di un’opera già diventata un fenomeno mediatico nel corso del 2021.L’elogiato arco narrativo del quartiere a luci rosse è già disponibile in versione home video in Giappone, e per pubblicizzarne l’uscita sono state diffuse delle nuove immagini.

In seguito al reveal della prima illustrazione ufficiale per la versione home video, con protagonista una pericolosa e potente Nezuko, gli artisti dello studio Ufotable ne hanno realizzate altre quattro, in cui vengono sostanzialmente riassunti gli eventi salienti della saga. La prima diffusa dalla pagina Twitter ufficiale della serie mostra Nezuko, in versione Demone, mentre affronta con un ghigno compiaciuto Daki, la Sesta Luna Crescente che ha saputo mettere in difficoltà tutti i protagonisti.

Riferendoci a questo dettaglio si passa infatti alla seconda immagine, con la Demone attaccata simultaneamente da Inosuke e Zenitsu, pronti a sfoggiare le loro tecniche migliori per respingere gli obi. La terza è invece dedicata all’inizio dell’arco nel quartiere a luci rosse, con Tanjiro, Inosuke Zenitsu truccati come delle ragazze, per infiltrarsi, e sovrastati da Tengen, con un design del tutto originale. L’ultima mostra invece lo scontro più importante, quello in cui Tanjiro e Uzui hanno unito le forze per contrastare la ferocia di Gyutaro.

In attesa del ritorno dell'anime vi lasciamo alla nostra recensione della seconda stagione di Demon Slayer.