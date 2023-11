Demon Slayer: l'arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana è piaciuto? Ecco i dati

Sappiamo molto bene che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è popolare fra i fan, ma cosa dicono le statistiche? Un'azienda ha appena rilasciato il resoconto degli anime più seguiti in Giappone durante la prima metà di quest'anno. Ecco cosa ne è uscito fuori.

Come rivela la classifica stilata da Videor, il finale della terza stagione ha attirato gran parte del pubblico da casa sul canale giapponese Fuji TV nel mese di giugno. Più precisamente, 22 milioni e 870 mila spettatori hanno guardato l'ultima messa in onda di Demon Slayer.

Nel complesso, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha raggiunto la prima posizione rispetto a numerosi titoli che sono stati mandati in onda in quel mese. Al secondo posto c'è sempre quest'anime: Fuji TV aveva rilasciato uno speciale che fonde l'arco narrativo del Quartiere a Luci Rosse dell'anime in un doppio lungometraggio. A guardare questi film ci sono stati 22 milioni e 510 mila spettatori.

Demon Slayer ha "gareggiato" contro Sazae-San, in particolare con un episodio andato in onda a febbraio che ha raggiunto 14 milioni di spettatori. A seguire, Detective Conan è arrivato al quarto posto e Chibi Maruko-san al quinto.

Demon Slayer tornerà con una quarta stagione, anche se ancora non conosciamo la data del debutto. I fan non dovranno attendere molto poiché resto arriveranno nuove informazioni sulla quarta stagione di Demon Slayer da parte di Ufotable, lo studio che si occupa dell'animazione di quest'anime.