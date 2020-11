Demon Slayer: il merchandise si arricchisce con una nuova serie di anelli da €120 l'uno

Il rivenditore giapponese Fan Fun Market ha recentemente arricchito il proprio catalogo di offerte a tema anime con una serie di anelli ispirati ai personaggi Demon Slayer, ora disponibili all'acquisto per €120. In passato lo store online aveva proposto altre due serie simili, con anelli dedicati ai protagonisti e ai pilastri degli ammazzademoni.

I nuovi prodotti, visibili in calce alla news, sono invece dedicati a Kanao, Genya, Kagaya Ubayashiki, Rui e Kibutsuji Muzan, e ognuno di essi viene spedito all'interno di un bellissimo box in legno. Il sito ha appena aperto i preorders, e ha annunciato che le sarà possibile acquistare un pezzo fino al 30 novembre 2020, data di chiusura dei preordini. La spedizione avverrà nel febbraio del 2021.

Negli ultimi sei mesi Demon Slayer ha collaborato con decine di aziende giapponesi, e considerando il successo del film Demon Slayer: Infinity Train è estremamente probabile che il marchio continui ad essere richiesto anche nel corso dei prossimi anni. Vi ricordiamo che Demon Slayer: Infinity Train è attualmente in corsa per diventare il film giapponese più redditizio di tutti i tempi, e per il momento i numeri sembrerebbero essere dalla sua parte.

