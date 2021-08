Demon Slayer arricchisce tutti: il compositore della OP ha guadagnato 2 milioni di euro

Demon Slayer è un'opera che ha davvero stupito tutti. Il gioellino di Koyoharu Gotouge è diventato un fenomeno globale che ha portato alle casse di tutti coloro che hanno lavorato alla serie, come gli addetti alla produzione dell'anime o la stessa casa editrice, ingenti somme di denaro.

Il manga ha ormai oltrepassato la soglia delle 150 milioni di copie vendute, numeri impressionanti per un fumetto di appena una ventina di volumi e tra l'altro in piena pandemia. Ad ogni modo, non soltanto Shueisha e lo studio ufotable hanno incassato enormi somme di denaro, bensì anche il compitore della opening "Gurenge" cantata di LiSA.

Intervenuto ad un programma su Nihon TV, Kayoko Kusano ha svelato di aver incassato dalle royalties del brano musicale circa 250 milioni di yen (poco meno di 2 milioni di euro al cambio attuale). Il compositore ha spiegato che ogni volta che la canzone veniva scelta, che fosse al karaoke o presso un servizio streaming musicale, incassava 3 yen (0,023 euro). E non c'è da stupirsi che la somma sia cresciuta tanto dal momento che Gurenge è stata la canzone più ascoltata in Giappone in tutto il 2020.

Un risultato straordinario non soltanto per Kusano ma per l'intero franchise di Demon Slayer che si conferma ancora una volta una gallina dalle uova d'oro. E voi, invece, vi aspettavate risultato del genere? Fatecelo sapere con un commento qua sotto