Demon Slayer: arriva un magnifico e provocante cosplay al femminile di Rengoku

Nel corso della sua prima stagione, l'anime dedicato a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha saputo mettere in scena un nutrito cast di personaggi più o meno fuori di testa che però si sono rivelati capaci di conquistare il cuore di tutti i fan dell'opera fin dalla loro primissima apparizione nella serie.

Difficile dire chi possa essere il più apprezzato, ma di sicuro è difficile non ammettere che Kyojuro Rengoku abbia saputo conquistare molti spettatori, forse anche a causa della sua breve presenza. Effettivamente Rengoku non è che sia apparso poi molto a lungo all'interno dell'opera animata, ma di sicuro torneremo a incontrarlo nel corso di quella che sarà la seconda stagione della serie, già largamente attesa dai fan.

Nel mentre che aspettiamo, però, possiamo goderci il lavoro che alcune persone decidono di portare alla luce per mettere in mostra il proprio apprezzamento per la serie. Questo è il caso dell'artista @yuretao, la quale ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram il proprio cosplay al femminile dedicato proprio a Kyojuro Rengoku, con un risultato che riesce a mostrarsi a tratti sobri, a tratti incredibilmente provocante. Come visionabile nell'immagine presente a fondo news, infatti, la cosplayer ha lavorato alacremente per riprodurre con dovizia di particolari il nostro Pilastro delle Fiamme, con un attento lavoro posto sia nei confronti dei capelli - e del volto in generale - che per quanto riguarda il vestito, il tutto poi affiancato a una splendida spada identica a quella utilizzata da Rengoku.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dedicata all'anime Demon Slayer: Kimetsu No Yauba, opera che vedrà inoltre il sopraggiungere di una rappresentazione teatrale a tema.