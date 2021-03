Demon Slayer arriva nei McDonald's giapponesi, ma parte subito il bagarinaggio

Un fenomeno popolare come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non poteva non conquistare anche i McDonald's. L'opera di Koyoharu Gotouge è arrivato infatti nella famosa catena di fast food in Giappone insieme a Pretty Cure. Ciò vuol dire che sono arrivati anche prodotti dedicati al franchise con Tanjiro e compagni protagonisti.

Con i menù disponibili è possibile ricevere diverso materiale a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, come libri da colorare e adesivi. Prodotti che sono diventati subito ricercatissimi vista la febbre che ha avvolto il Giappone. Ciò ha inevitabilmente attirato anche gli scalper, ovvero coloro che fanno bagarinaggio.

Prendendo quanto più merchandising disponibile acquistando gli Happy Meal per poi rivendere ciò che trovano in rete a prezzi maggiorati, scatenando anche la reazione del McDonald's. L'azienda ha deciso che prenderà alcune contromisure per arginare questo fenomeno. Il problema è nato quando il sito online Mercari ha iniziato a mostrare gli adesivi degli Happy Meal con Demon Slayer prima ancora che questi fossero disponibili al pubblico. Ciò ha portato a pensare che il fenomeno del bagarinaggio sia partito addirittura ad alcuni dei collaboratori di McDonald's.

Il fenomeno è inevitabilmente destinato a durare dato che i fan non vedono l'ora di guardare la stagione 2 di Demon Slayer.