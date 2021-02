Demon Slayer arriva su Netflix: la prima stagione è disponibile con il doppiaggio italiano

Netflix Italia ha aggiornato il proprio catalogo con l'aggiunta di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l'incredibile serie del 2019 di Studio Ufotable che in pochi anni ha conquistato il Giappone. La prima stagione è disponibile in lingua originale sottotitolata o con il doppiaggio italiano, realizzato nel 2020 da Lylo Italy e diretto da Luca Semeraro.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è ritenuto come uno dei migliori anime degli ultimi anni, e tra il 2019 e il 2020 ha vinto decine di premi della stampa e ricevuto gli elogi di critica e pubblico. Lo scorso 16 ottobre è stato pubblicato un film sequel, Demon Slayer: Infinity Train, velocemente diventato il più visto di sempre in Giappone e in corsa per diventare il film anime più visto della storia.

La prima stagione dell'anime è composta da 26 episodi e traspone gli eventi raccontati nei primi 52 capitoli del manga di Koyoharu Gotouge, autrice dell'opera. Una volta recuperata la Stagione 1 sarete in pari con la serie animata e pronti per il lungometraggio, in uscita nei cinema italiani nel corso del 2021. L'anime è anche disponibile su VVVVID e Amazon Prime Video.

Vi ricordiamo che Demon Slayer non è l'unico anime di rilievo in arrivo su Netflix Italia a febbraio. Per scoprire quali altri serie approderanno sulla piattaforma, vi rimandiamo alla nostra lista dei migliori anime in arrivo su Netflix a febbraio 2021.