Demon Slayer, arriva lo spin-off: le prime informazioni sul nuovo manga

Demon Slayer è stato uno dei manga più fenomenali di sempre. Il prodotto creato da Koyoharu Gotouge e pubblicato per circa quattro anni su Weekly Shonen Jump è stato una vera sorpresa, raggiungendo numeri di vendite impensabili. Quasi nessuno può rivaleggiare con lui sui numeri, neanche il mitico Dragon Ball di Akira Toriyama.

Pur non avendo volumi in vendita, Demon Slayer è stato il migliore manga nel 2021 per vendite, almeno finora, battendo per poco Jujutsu Kaisen. È normale perciò che la Shueisha cerchi quanto più possibile di far continuare il brand, annunciando un altro prodotto dedicato.

Mentre all'orizzonte si profila la seconda stagione dell'anime, ci sarà la pubblicazione di un manga spin-off intitolato Demon Slayer: Gakuen. Questo sarà serializzato su Saikyo Jump, rivista minore di casa Shueisha, a partire dal numero del 4 agosto 2021. A disegnarlo e scriverlo ci sarà Natsuki Hogami, mangaka che aveva già pubblicato il manga Hell Warden Higuma su Weekly Shonen Jump ma senza riscontrare troppo successo.

Per celebrare la nuova pubblicazione, l'autrice Koyoharu Gotouge ha preparato un'illustrazione che sarà inserita nel #31 di Weekly Shonen Jump. La storia di questo manga non è stata ancora rivelata ma, considerato il titolo, vedrà i protagonisti di Demon Slayer calati in un contesto scolastico, seguendo alcuni brevi spin-off già disegnati dall'autrice per i volumi del manga originale. Non sarà quindi un sequel diretto ma soltanto un'ambientazione alternativa e probabilmente con una direzione comica.