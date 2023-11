Demon Slayer arriva a teatro: ecco il quartiere a luci rosse con Nezuko demone

E se Demon Slayer diventasse uno spettacolo teatrale? Solo i migliori titoli di anime e manga riescono ad ottenere una versione della loro opera a teatro. Il fumetto di Koyoharu Gotōge è stato una di queste serie fortunate e, visto il grande successo, sta per tornare con un quarto spettacolo teatrale.

La terza stagione dell'anime di Demon Slayer ha visto Nezuko al centro dell'arco narrativo del Swordsmith Village. Ovviamente, la sorella di Tanjiro non poteva non essere il primo personaggio ad essere mostrata ai fan per il noto spettacolo teatrale che verrà.

Questa volta, lo spettacolo rappresenterà l'arco narrativo intitolato "Entertainment District". La notizia è arrivata attraverso l'account social ufficiale di Demon Slayer, assieme ad uno sguardo da vicino di tutti gli attori che prenderanno parte allo spettacolo. I nuovi look di Tanjiro, Zenitsu e Inosuke sono quasi più simpatici di quelli che abbiamo visto nell'anime.

Detto questo, al momento non abbiamo notizie certe sulla prossima stagione di quest'anime. Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato di come procede la realizzazione della quarta stagione di Demon Slayer, e vi abbiamo confermato di aspettare dicembre per alcune importanti notizie sull'anime.

Invece, per quanto riguarda il franchise, Demon Slayer ha collaborato con Crocs per alcune scarpe magnifiche. Siamo sicuri che faranno impazzire tutti i fan di questa serie!