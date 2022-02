Demon Slayer: arriva il vistoso Nendoroid del Pilastro del Suono Tengen Uzui

In seguito ad una breve apparizione nella prima stagione dell’anime, il Pilastro del Suono Tengen Uzui di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha ricoperto un ruolo centrale nell’arco narrativo ambientato nel quartiere a luci rosse, e grazie alla popolarità ottenuto si prepara ad arrivare nella linea Nendoroid dedicata alla serie.

Good Smile Company riesce sempre a sorprendere gli appassionati di anime e manga pubblicando regolarmente nuove figure in versione chibi, aggiungendo gadget e parti intercambiabili per ricreare le scene più iconiche legate a quei personaggi.

Per quanto riguarda l’Hashira del Suono l’azienda ha reso disponibili tre volti, sorridente, normale e pronto ad entrare sul campo di battaglia, e due pose differenti, in piedi e accovacciato. Non mancano ovviamente le sue peculiari nichirin unite da una catena e tutti i micro dettagli realizzati alla perfezione come si nota dalle immagini promozionali che trovate in fondo alla pagina.

Per chi volesse aggiungere il piccolo Hashira alla propria collezione sono già aperti i pre ordini, fino al 6 aprile 2022, e una volta acquistato al prezzo di 65 dollari sullo store ufficiale, si riceverà il prodotto a gennaio 2023. Diteci cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti.

Vi lasciamo infine alle principali differenze tra manga e anime di Demon Slayer, e alla nostra recensione dell'episodio 2x18, finale della seconda stagione.