Demon Slayer: arrivano dei clamorosi spoiler... dal ring della WWE SmackDown

Demon Slayer continua a confermarsi un anime molto seguito in tutto il mondo. In Giappone rimane una delle serie più viste, ma anche in Europa e negli USA si sta affermando sempre di più, con la graduale crescita dell'industria degli anime e dei manga oltremare. Ciò però porta anche a spoiler involontari su Demon Slayer.

Nel video condiviso su Twitter dall'utente Maffewgregg, il commentatore di WWE SmackDown Wade Barrett menziona il fatto che Zelina Vega, grande fan del mondo degli anime ma anche di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ha un look che ricorda molto quello di Rengoku Kyojuro, il pilastro delle fiamme del manga. Mentre la wrestler sfidava Rhea Ripley per il titolo alla WWE Women's SmackDown Championship al WWE Backlash dello scorso fine settimana, il commentatore Barrett ha fatto una battuta sulla morte di Rengoku in Demon Slayer, parlando poi delle possibilità che Zelina Vega condividesse lo stesso destino dopo la fine della lotta per il titolo.

Rengoku Kyojuro è un personaggio amato da chi ha visto il film o la seconda stagione di Demon Slayer, mentre al momento è in trasmissione la terza. Quindi non si può parlare di vero e proprio spoiler, considerato che la storia è molto più avanti da almeno un paio d'anni, rimane il fatto che qualche fan che stava recuperando la serie in questo momento si è ritrovata uno spoiler in maniera imprevedibile. Ciò però fa anche capire quanto Demon Slayer abbia messo radici profonde nella cultura pop di tutto il mondo, in particolar modo negli USA, dato che qualche anno fa non sarebbe stato pronosticabile un commento del genere.