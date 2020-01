Anche in Demon Slayer arrivano i cosplay genderbent, dedicato uno di essi a Zenitsu

Zenitsu Agatsuma è uno dei personaggi che forma il quartetto di protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il manga di Koyoharu Gotouge era partito con due soli personaggi principali, i due fratelli Nezuko e Tanjiro, aggiungendo poi il biondo cacciatore di demoni durante l'esame e approfondendolo nella saga del demone tamburo.

I fan hanno apprezzato il personaggio mettendo in piedi scene anche comiche tra Zenitsu e Nezuko con vari cosplay. Per la prima volta però diventa virale un cosplay che vede Zenitsu rivisitato in chiave femminile, quindi con un cosplay genderbent, messo in atto dalla cosplayer Steph.

Conosciuta anche col nickname di tefyyxd, la ragazza è una fan di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba avendo già interpretato altri personaggi come Kanroji, Nezuko e Shinobu, ma ora ha deciso di trasformare in una donna il membro del quartetto di protagonisti.

Come potete osservare in calce, il suo post su Instagram riporta una foto con Zenitsu, i lunghi capelli biondi sono stati avvolti in una treccia mentre sopra la testa riposa il canarino che fa da tramite con i capi dei cacciatori di demoni. Il vestito è identico a quello giallo con triangolini chiari che porta nel manga e sotto non manca la classica divisa da spadaccino al servizio di Ubuyashiki.

Demon Slayer è stato uno degli anime più seguiti della stagione e ha causato una vera e propria esplosione di popolarità per il franchise, come testimoniato dalle straordinarie vendite del manga in Giappone.