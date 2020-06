Demon Slayer: arrivano due meravigliose skin fan made per PS5 dedicate a Tanjiro e Zenitsu

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato una skin per PS5 ispirata all'universo di Demon Slayer, ed in particolare all'outfit del Pilastro dell'acqua Giyu Tomioka. Oggi, in attesa del lancio delle console di nuove generazione, abbiamo deciso di mostrarvi altri due rivestimenti simili realizzati da un fan, questa volta dedicati a Tanjiro e Zenitsu.

Come potete vedere in calce, l'utente Ruzagon ha preparato altre due skin, utilizzando nuovamente i colori degli abiti da ammazzademoni per il rivestimento delle console e un motivo ispirato al potere dei due protagonisti per quello del Joypad. Nei commenti, i fan hanno richiesto a gran voce altre versioni simili dedicate a Nezuko, Shinobu e altri personaggi.

Demon Slayer è stato uno dei più grandi fenomeni dell'intrattenimento del 2019, con vendite da record per quanto riguarda il manga e tanti riconoscimenti per l'adattamento anime di Studio Ufotable. Il successo dell'opera ha favorito la produzione di un videogioco, in uscita per PlayStation 4 nel corso del 2021.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono queste due versioni? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo, come sempre, per consigliarvi di dare un'occhiata alla nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l'anime del 2019 tratto dall'opera di Koyoharu Gotouge.