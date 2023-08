Demon Slayer: arrivano le nuove figure, vediamole insieme!

Dopo l'arrivo delle nuove Funko Pop di Obanai Iguro e Shinobu Kocho, arrivano altre statuette a tema Demon Slayer. A darne l'annuncio è la società statunitense McFarlane Toys, produttrice e distributrice di giocattoli e figure.

Diventata famosa per la produzione di gadget a tema Batman, l'azienda si occupa anche di prodotti a tema manga e anime, con pezzi riguardanti My Hero Academia, The Seven Dedly Sins e ora è il turno di Demon Slayer. Le figure sono divise in due categorie: la prima comprende i prodotti alti 12 cm, la seconda, più costosa, prevede pezzi di 17 cm tra cui la statuetta riguardante Hashibara. I preordini sono disponibili a questo link con cui potrete anche dare un'occhiata all'intera linea dedicata all'opera di Koyoharu Gotoge, con spedizione gratuita per ordini superiori ai 79$.

L'ultimo volume di Demon Slayer è stato un successo in Italia, dimostrando quanto questa serie sia amata nel nostro paese. Inoltre l'adattamento animato si sta preparando all'uscita della 4° Stagione, che sarà disponibile su Crunchyroll come del resto anche le precedenti. Con il rilascio di tanti nuovi prodotti e la pubblicazione dei nuovi episodi, quale miglior momento, se ancora non l'aveste fatto, di recuperare l'opera da zero o mettervi in pari con l'anime?

Cosa ne pensate delle nuove figure? Fatecelo sapere con un commento. Vi invitiamo, poi, a non perdervi tutte le curiosità riguardanti il franchise, per esempio: perché Gotoge ha deciso di concludere il proprio manga così presto?