Demon Slayer: arrivano i panini perfetti per i cacciatori di demoni nei fast food Lotteria

L’inarrestabile successo raggiunto dalla storia di Tanjiro Kamado e compagni, narrata nella serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ha portato a numerose collaborazioni in altrettanti settori, e con l’avvicinarsi della terza stagione dell’anime, ecco arrivare i primi panini ufficiali nei fast food della catena giapponese Lotteria.

Per promuovere la nuova avventura nel villaggio dei forgiatori di katane è stata avviata una collaborazione con tutti i fast food Lotteria presenti sul territorio, dove i fan della serie ideata da Koyoharu Gotoge potranno ordinare panini speciali, a tema Demon Slayer, e ricevere anche dei gadget realizzati appositamente per questa iniziativa temporale. Oltre ai classici panini e hamburger della catena sarà infatti possibile ordinare degli hamburger di riso con salsa teriyaki, hamburger di riso con dei gamberetti e hamburger di riso con del formaggio.

I tre menù presentati però hanno una caratteristica che li accomuna: l’aggiunta di una porzione di anelli di cipolla, scelta per l’assonanza tra la parola giapponese oni, demone, e la parola inglese onion. Inoltre, a chi ordinerà questi panini, arriverà anche un set di adesivi dedicati a Demon Slayer e ritraenti i personaggi principali, sia protagonisti che Hashira, in formato chibi, mostrati nell’immagine promozionale che potete vedere in fondo alla pagina.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa inaspettata iniziativa relativa a Demon Slayer nei commenti. Intanto, vi lasciamo all’ultimo trailer della terza stagione di Demon Slayer, in arrivo su Crunchyroll, e ad un fantastico cosplay di Daki.