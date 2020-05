Demon Slayer: arrivano i primi spoiler del capitolo 205, ecco il finale della serie

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba per la gioia di alcuni e la tristezza di altri, terminerà a breve. Infatti Weekly Shonen Jump ha annunciato il capitolo 205 come l'ultimo. Ciò vuol dire che la storia finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba arriverà domenica 17 maggio su MangaPlus in inglese e spagnolo.

Nonostante ci separino ancora diversi giorni dall'uscita ufficiale del capitolo, in rete sono già apparsi i primissimi spoiler di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba capitolo 205. L'ultimo appuntamento col manga per ora si è mostrato con pochissime informazioni e nessuna immagine, con il riassunto che potete trovare dal paragrafo successivo.

Sono passati diversi anni e il mondo è completamente cambiato. Dai paesaggi rurali di inizio '900 siamo passati a uno scenario contemporaneo. Viene fatto intendere che tutti i personaggi che conoscevamo sono morti, mentre adesso vediamo i loro discendenti e le reincarnazioni: ci sono tantissimi studenti pronti ad entrare a scuola, un maestro dell'asilo, un preside, uno scienziato, un poliziotto, una coppia di marito e moglie, negozianti e tanti altri. Non è specificato ancora chi ha che ruolo, ma è probabile che la coppia sia la reincarnazione di Iguro e Kanroji.

Alla fine del capitolo vengono mostrati due personaggi della vecchia epoca di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Uno è un umano che indossa un certo tipo di orecchini, mentre l'altro è un demone. Qualcuno osserva nel silenzio mentre la storia di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba volge al termine. Non perdetevi il capitolo finale su MangaPlus. Secondo voi c'è spazio per un sequel del manga di Koyoharu Gotouge?