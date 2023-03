Demon Slayer: arrivano degli speciali tram a Milano per l'uscita dell'ultimo volume

Demon Slayer si è rivelato uno dei fenomeni più rilevanti sia nel settore del fumetto che dell’animazione negli ultimi anni, e in attesa di scoprire come evolverà l’avventura del gruppo di Tanjiro nella terza stagione dell’anime, Star Comics ha investito in una simpatica iniziativa pubblicitaria per l’uscita dell’ultimo volume del manga.

Il 12 aprile 2023 verrà infatti pubblicato il 23° volume della serie, di cui saranno disponibili tre versioni differenti: la regular, una variant con aggiunta un mini-shikishi, e una limited con tanto di box per raccogliere l’intera collezione che richiama la scatola nella quale si nasconde la piccola Nezuko nel corso della storia. La casa editrice ha però pensato di coinvolgere i lettori appassionati organizzando dei viaggi speciali a bordo di alcuni tram di Milano.

Come specificato nel post riportato in fondo alla pagina, a partire ad oggi per chi viaggia a bordo dei tram delle linee 3,9,14 o 24 sarà possibile salire a bordo di mezzi con speciali illustrazioni ritraenti Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e altri personaggi sulla parte esterna. Inoltre, è stato fissato un punto d’incontro per i fan della serie, la pensilina in Via Torino, angolo Via della Palla. Una simpatica trovata per coinvolgere la community e rendere memorabile la fine di uno dei manga più discussi degli ultimi anni.

Fateci sapere se avete già avuto la possibilità di viaggiare sui speciali tram di Demon Slayer nei commenti. Ricordiamo infine che Demon Slayer è stato il manga più venduto in Italia nel 2022, e vi lasciamo al video promozionale dedicato a Tengen Uzui.