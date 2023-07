Demon Slayer: in arrivo le Funko Pop di Obanai Iguro e Shinobu Kocho

I fan di Demon Slayer potranno aggiungere nuovi pezzi alla loro collezione di gadget sulla serie. A partire da oggi, i Funko Pop di Obanai Iguro e Shinobu Kocho saranno disponibili per l'acquisto sul sito ufficiale di Funko.

Demon Slayer, conosciuto anche come Kimetsu no Yaiba, è una serie anime e manga che segue le avventure di Tanjiro Kamado, un giovane ragazzo che diventa un cacciatore di demoni dopo che la sua famiglia è stata massacrata da queste creature malvagie. Tanjiro si unisce ai ranghi dei cacciatori di demoni per vendicare la morte dei suoi cari e per trovare una cura per sua sorella Nezuko, la quale è stata trasformata in un demone.



Oltre all'annuncio del rilascio dei Funko Pop di Obanai Iguro e Shinobu Kocho, Funko ha recentemente pubblicato un Pop Moment di Demon Slayer che raffigura Tanjiro e Nezuko mentre affrontano un demone del tempio che avevano incontrato vicino al monte Sagiri. Questo momento epico si è svolto nel secondo episodio della serie, quando i due fratelli hanno sconfitto il demone e hanno lasciato che la luce del sole lo consumasse.



I Funko Pops esclusivi di Hot Topic e BoxLunch seguono un'enorme ondata di personaggi di Demon Slayer che sono stati rilasciati durante l'evento Funko Fair 2023 all'inizio di quest'anno. Questo è stato il primo grande lancio di Pop basato sull'anime di successo dall'ondata iniziale lanciata durante l'evento Funkoween del 2021, il quale aveva entusiasmato i fan sopratutto vista l’imminente uscita della terza stagione. Ad oggi, questa stagione è giunta al termine e se volete conoscere gli eventi che hanno coinvolto Tanjiro nel villaggio dei forgiatori potete trovare qui la recensione di Demon Slayer: Swordsmith Village Arc.



Infatti, il successo dell’anime è globale, al punto che con il passare delle stagioni sempre più spettatori si sono avvicinati alla serie. Demon Slayer ha fatto conoscere al grande pubblico lo studio Ufotable, il quale era sempre rimasto un po’ in ombra rispetto ad altri studi d’animazione nonostante il successo di serie come Fate Stay Night.



Se sei un fan accanito di Demon Slayer e un collezionista di Funko Pop, non perdere l'opportunità di aggiungere Obanai Iguro, Shinobu Kocho e altri personaggi della serie alla tua collezione. Questi Funko Pops sono sicuramente un must-have per tutti gli appassionati di Demon Slayer e renderanno la tua collezione ancora più completa e spettacolare.