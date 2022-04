Demon Slayer, in arrivo una linea di profumi dedicata ai personaggi della serie

Demon Slayer, anche dopo la conclusione della seconda stagione dell'anime, continua a essere sulla bocca di tutti. Di recente il trailer di Demon Slayer 3 ha scatenato le reazioni dei fan, che hanno letteralmente adorato i nuovi Pilastri che affiancheranno Tanjiro, Inosuke e Zenitsu nelle loro avventure.

Il nuovo trailer della terza stagione di Demon Slayer ha mostrato le prime immagini del Villaggio dei Forgiatori, che dà anche il nome al nuovo arco narrativo della serie. Tanjiro e i suoi compagni, nelle prime due stagioni, hanno già affrontato numerose minacce demoniache, grazie all'aiuto di compagni molto potenti.

E se i più celebri personaggi dell'anime di Demon Slayer visti finora si trasformassero in profumi, li indossereste? Questo è ciò che deve aver pensato la nota azienda di profumi giapponese Primaniacs, che ha deciso di lanciare una linea di profumi dedicati ai personaggi di Demon Slayer. Tra le fragranze annunciate, 7 verranno rilasciate a breve, e sono quelle di Genya, Kanao, Muzan, Akaza, Enmu, Daki, e Gyutaro. Sembra l'occasione buona per sapere che odore ha una Luna Crescente, se ve lo foste mai chiesto.

Non è la prima volta che Primaniacs produce dei profumi basati sugli anime: aveva precedentemente lanciato delle fragranze in collaborazione con Attack On Titan. Le fragranze di Demon Slayer sapranno conquistare i cuori (e soprattutto i nasi) dei fan?