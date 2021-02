Demon Slayer: in arrivo la replica della spada di Shinobu

Demon Slayer ha moltissimi eroi tra i suoi protagonisti e alcuni sono più popolari di altri. Mentre Tanjiro e Nezuko sono tra i personaggi più amati ma tra i più popolari c’è anche Shinobu Kocho e adesso i fan potranno brandire la sua spada.

L’incredibile replica arriva direttamente dalla linea DX Nichirin Sword di Bandai, una serie di spade che replicano le fantastiche katane del celebre anime Demon Slayer. Secondo la descrizione, le spade collezionabili di Demon Slayer saranno lunghe 55 centimetri e saranno dotate di suoni e frasi tratte dall’anime.

La spada di Shinobu arriverà completa della modalità Respiro dell’Insetto, accompagnato da un set di luci ed effetti sonori, insieme ad un totale di 35 frasi diverse che possono essere riprodotte, un must have per i fan della serie.

Al momento, la spada dovrebbe costare intorno ai 60$ in Giappone (circa 50 euro), e potrebbe essere preordinatile a partire da oggi! La replica dovrebbe andare online a partire dal 14 aprile, quindi iniziate a pianificare i vostri cosplay di Shinobu nella speranza di poter tornare presto alle fiere!

Chissà se vedremo arrivare anche la spada di Rengoku il Pilastro della Fiamma, intanto possiamo ascoltare la versione metal di Gurenge per caricarci in attesa della seconda stagione!