Demon Slayer, in arrivo la sinossi e le prime immagini dell'episodio 13

Mentre Demon Slayer si avvia a raggiungere il primo milione e mezzo di visualizzazioni su VVVVID, per un'opera che è appena a metà del suo percorso, iniziano a trapelare in rete le prime informazioni sulla tredicesima puntata che andrà in onda sabato 29 giugno.

Senza alcun dubbio, l'adattamento animato dell'omonima opera di Weekly Shonen Jump sta stupendo anche in Occidente, soprattutto nel nostro Paese grazie a dei risultati di ottimo livello. Infatti, Demon Slayer a quasi toccato il milione e mezzo di interazioni su sito streaming sul quale è legalmente distribuito, sancendo il meticoloso successo che la serie televisiva sta riscuotendo grazie alla sua storia. Un progetto, dunque, validissimo, complice soprattutto la cura dello studio ufotable, celebre azienda di animazioni, nella resa visiva dell'anime.

E a proposito dell'opera, iniziano a trapelare in rete le prime informazioni sulla prossima puntata che riprendono proprio da dove eravamo rimasti con l'episodio 12. Infatti, come si evince dalla sinossi, Tanjiro è estremamente in difficoltà con il suo nemico e sta tentando di sconfiggerlo disperatamente. Le immagini che accompagnano la breve descrizione, si focalizzeranno sul seguito delle scene d'azione e su Zenitsu, cacciatore di demoni di cui non abbiamo ancora visto le innate capacità. Staremo a vedere, dunque, cosa ci riserverà il prossimo episodio che debutterà questo sabato, sempre sottotitolato in italiano su VVVVID.

In ogni caso, possiamo ingannare la crescente attesa con le nuove copertine per i collezionisti, un'occasione da non perdere se siete grandi appassionati dell'opera di Koyoharu Gotouge. E voi, invece, cosa ne pensate delle prime immagini che potete ammirare in calce all'articolo? Fatecelo sapere con un commento nello spazio qui sotto, lasciandoci le vostre impressioni su questa prima parte dell'anime.