Demon Slayer, in arrivo la sinossi e le prime immagini dell'episodio 9

Continua in un crescendo continuo, senza sosta, la trasposizione animata di Demon Slayer, l'opera presente su Weekly Shonen Jump, la rivista su cui è attualmente serializzato su ONE PIECE, che sta acquisendo sempre più consensi, complice uno studio di animazione che sta soddisfacendo la qualità del titolo.

Nella puntata 8 dell'anime, infatti, abbiamo assistito all'introduzione del villain principale della storia, il demone originale da cui la piaga ha avuto inizio. Tuttavia, stranamente, Tanjiro ha avuto visione di un momento sconcertante, ovvero che Muzan Kibutsuji vive la sua vita quotidiana con una famiglia e che odi essere disturbato nei suoi momenti familiari, spostando le attenzioni del neo cacciatore verso una vittima trasformata in una creatura mostruosa da un semplice taglio sul collo.

Dopo aver fatto la conoscenza di una dottoressa demone e il suo assistente, che vivono secondo rigidi principi, si accorge che sua sorella, Nezuko, non è l'unico caso eccezionale in un mondo malato, ma che una possibilità per farla tornare umana c'è, e di questo non ci è più alcun dubbio. Nel frattempo, in rete, trapelano le prime immagini con la sinossi della prossima puntata, che seguirà le vicende dello scontro fra il nostro protagonista e i due scagnozzi di Muzan, i demoni Temari e Arrow.

Ne approfittiamo per ricordarvi che l'anime durerà ancora parecchie settimane, in quanto è confermato per i 26 episodi totali della prima stagione, che probabilmente troverà una pausa settimanale tra la fine del primo e l'inizio del secondo cour. Vi lasciamo, dunque, alle immagini in fondo alla news sul prossimo episodio che sarà intitolato, per l'appunto, "Il demone Temari e il demone Arrow".