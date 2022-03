Demon Slayer, Attack On Titan, Berserk: la Top 10 dei manga più venduti nell'autunno 2021

Il sito web di notizie multimediali ICv2 ha pubblicato lunedì una lista dei franchise manga più venduti per l'autunno 2021 (da settembre a dicembre 2021), calcolata secondo le vednite in dollari e in base alla sua analisi delle vendite riportate da NPD BookScan e ComicHub.

Demon Slayer di Koyoharu Gotouge One Punch Man di ONE e Yūsuke Murata Attack On Titan di Hajime Isayama Berserk di Kentaro Miura My Hero Academia di Kōhei Horikoshi I manga horror di Junji Ito Jujutsu Kaisen di Gege Akutami Le Bizzarre Avventure di JoJo di Hirohiko Araki Hanako-kun - I sette misteri dell'Accademia Kamome di Iro Aida Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto

ICv2 ha anche pubblicato una lista dei "franchise manga più efficienti" per gli scaffali dei rivenditori, basata sui calcoli del sito web su quali franchise manga hanno avuto le più alte vendite per volume, in base ai dollari statunitensi per unità di stoccaggio (SKU).

One Punch Man di ONE e Yūsuke Murata Demon Slayer di Koyoharu Gotouge Chainsaw man di Tatsuki Fujimoto I manga horror di Junji Ito Wotakoi: L'amore è difficile per gli otaku di Fujita Jujutsu Kaisen di Gege Akutami Hanako-kun - I sette misteri dell'Accademia Kamome di Iro Aida Akira di Katsuhiro Otomo Ken Il Guerriero di Buronson e Tetsuo Hara Berserk di Kentarou Miura

NPD BookScan raccoglie dati settimanali sui libri stampati da oltre 16.000 punti vendita tra cui e-tailer, catene, mass merchandiser, librerie indipendenti e altro. NPD BookScan copre circa l'85% del mercato statunitense dei libri stampati.

