Demon Slayer: gli attori di Tanjiro e Nezuko dello stage play hanno convinto i fan

La grande popolarità che sta riscuotendo la serie giorno dopo giorno, ovviamente, non poteva non scuotere il franchise di Demon Slayer. Tra i titoli in produzione inerenti alla serie, infatti, lo stage play dell'opera di Koyoharu Gotouge detiene un posto di rilievo tra gli appassionati, soprattutto merito degli attori scelti per l'occasione.

Nonostante spesso non manchino le polemiche per alcune scelte attoriali per produzioni in live action, questa volta i volti scelti a rappresentare i due protagonisti di Demon Slayer hanno trovato largo consenso. Nelle ultime ore, infatti, sono trapelati in rete, tramite il profilo ufficiale dello spettacolo, gli attori che interpreteranno il ruolo di Tanjiro e Nezuko. In calce alla notizia, infatti, potete ammirare i due interpreti nelle vesti dei personaggi che rappresentano, riuscendo persino a riscuotere un poderoso successo.

Ryota Kobayashi e Akari Takaishi, rispettivamente Tanjiro e Nezuko, hanno fatto impazzire gli appassionati della serie per una proposta fedele e affascinante, merito soprattutto dell'incredibile interpretazione dell'eroina che ha trovato un forte riscontro tra i fan. Lo spettacolo teatrale di Demon Slayer debutterà in Giappone a partire dal 18 gennaio, per poi proseguire il franchise nello stesso anno con il film di Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha Hen, sequel dell'anime che coprirà gli eventi della saga del Treno Fantasma, con protagonista il Pilastro del Fuoco.

E voi, invece, cosa ne pensate dei due attori, vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.