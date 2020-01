Demon Slayer augura Buon Anno ai fan con un artwork, Ufotable: 'Grazie per il supporto'

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato senza dubbio l'anime di maggior successo del 2019, in un'annata in cui i prodotti di qualità non sono sicuramente mancati. Studio Ufotable ha quindi approfittato della fine dell'anno per ringraziare i fan di tutto il mondo, e per confermare ancora una volta che il 2020 riserverà grandi cose.

Come potete vedere in calce, sia il profilo social dello studio di animazione che quello ufficiale dell'anime hanno condiviso i loro auguri di Buon 2020. Il post dei ragazzi di Ufotable recita: "Grazie ai fan di tutto il mondo per aver guardato la nostra serie. In attesa del 2020 vi auguriamo un felice anno nuovo!", mentre quello condiviso dal social media manager di Kimetsu no Yaiba su Twitter mostra un bellissimo artwork ritraente Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke e Rengoku e conferma che quest'anno vedremo il primo film ufficiale della serie.

Vi ricordiamo che il titolo della pellicola sarà "Kimetsu no Yaiba: The Infinity Train Arc" e si tratterà di una trasposizione diretta dell'arco narrativo del treno demoniaco. Il lungometraggio fungerà da sequel per la prima stagione e anticiperà il Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2 che vedremo presumibilmente nel 2021.

E voi cosa ne pensate? Vi aspettate grandi cose da questo film? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al primo trailer della pellicola e di leggere la nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.