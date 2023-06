Demon Slayer augura buon compleanno a Mitsuri Kanroji: il trailer sul Pilastro dell'Amore

La terza stagione di Demon Slayer è sulla via del tramonto, con la battaglia del Villaggio dei Forgiatori di Katana ormai in piena fase di svolgimento. Nelle prime otto puntate di questo nuovo appuntamento con l'anime di Ufotable gli spettatori hanno fatto la conoscenza di ben due Hashira, quello dell'Amore e quello della Nebbia.

Mentre Muichiro Tokito è pienamente coinvolto nella battaglia contro la Luna Crescente Gyokko, e con il suo passato che emerge in Demon Slayer 3x08, chi è rimasta nell'ombra è Mitsuri Kanroji. il Pilastro dell'Amore non ha ancora trovato il suo giusto spazio, se non in poche scene che già le hanno permesso di conquistare il cuore degli spettatori.

In futuro ci sarà maggiore spazio per Kanroji, ma in occasione del suo compleanno sul canale YouTube di Jump è stato pubblicato un trailer promozionale che mette in risalto la sua presenza nella stagione 3 di Demon Slayer.

Il filmato comincia con la celebre scena del bagno del Pilastro dell'Amore di Demon Slayer, per poi proseguire con le sue buffe espressioni e l'incontro con Tanjiro e Nezuko. Successivamente, ammiriamo il Respiro dell'Amore di Mitsuri Kanroji e la sua particolare Nichirin, una lama elastica che più che una spada ricorda una frusta. Se questa clip vi è piaciuta, ecco il trailer per il compleanno del Pilastro della Fiamma di Demon Slayer.